Под Краснодаром уничтожили более 2 тыс. снарядов и мин времен войны

Немецкие артиллерийские боеприпасы обнаружили во время земляных работ по прокладке инженерных коммуникаций рядом с железной дорогой в Тихорецке.

Всего нашли 2 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Это снаряды и мины различных калибров, в том числе 82-, 76-, 45- и 37-миллиметровые боеприпасы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

На место прибыли военнослужащие. Они обследовали местность, используя штатные миноискатели ИМП-С2 и костюмы сапера ОВР-2 «Сокол», идентифицировали и извлекли боеприпасы.

Саперы ЮВО организовали транспортировку всех мин и снарядов на полигон Молькино. Там их уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

С начала года инженерно-саперный полк ЮВО, дислоцированный на Кубани, обезвредил более 3 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты времен войны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», боеприпасы в Тихорецке нашли рабочие при реконструкции железнодорожной станции. По одной из версий, в годы войны в центре города находился склад фашистских захватчиков. По другой — с рельсов перевернулся немецкий вагон с боеприпасами.

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