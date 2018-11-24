Под Краснодаром утонул рыбак, его друга разыскивают спасатели

Двое 27-летних парней 22 ноября отправились на рыбалку в районе хутора Ленина.

Они выехали на моторной лодке. После завершения рыбалки один из парней позвонил отцу и рассказал, что они собираются возвращаться к берегу. Через два часа, когда рыбаки так и не появились, мужчина обратился к спасателям.

Тело одного из рыбаков обнаружили 23 ноября. На нем был спасательный жилет. Предположительно, он скончался от переохлаждения, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Поиски второго пострадавшего продолжаются. На месте работают девять спасателей, в том числе пять водолазов. Они используют эхолот.

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