Сообщение о взрыве газовоздушной смеси в летней кухне одного из домов на улице Красной в станице Елизаветинской поступило в МЧС 24 декабря в 19:29.

На место выехали сотрудники МЧС. По прибытию установили, что происходит горение на площади 10 кв. м с частичным обрушением стены и перекрытия.

Возгорание ликвидировали в 20:04. Из под завалов очевидцы спасли пострадавшего. Его доставили в медицинское учреждение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации последствий привлечено 31 человек и девять единиц техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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