Под Краснодаром в ДТП на встречке погибла женщина

Авария произошла в 12:15 4 октября на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской.
«По предварительным данным, 21-летний водитель «газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Suzuki. На месте ДТП погибла 49-летняя женщина — пассажирка иномарки», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.
В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 53-летнюю женщину — водителя легковушки и ее 59-летнюю пассажирку. Водитель «газели» в аварии не пострадал.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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