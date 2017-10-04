Под Краснодаром в ДТП на встречке погибла женщина

Авария произошла в 12:15 4 октября на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Старокорсунской.

«По предварительным данным, 21-летний водитель «газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Suzuki. На месте ДТП погибла 49-летняя женщина — пассажирка иномарки», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Ирина Заватская.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили 53-летнюю женщину — водителя легковушки и ее 59-летнюю пассажирку. Водитель «газели» в аварии не пострадал.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Окт 4 2017 в 4:25 PDT

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