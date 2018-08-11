Под Краснодаром в ДТП погибли четыре женщины

Авария произошла 10 августа около 22:00 на 1-ом километре западного подъезда к городу.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan Tiida.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались женщина-водитель и две пассажирки Mitsubishi, а также женщина из автомобиля Nissan. В лечебное учреждение с травмами госпитализирован мужчина из автомобиля Nissan, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место аварии выехали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, а также сотрудники других экстренных служб. Сотрудники ДПС организовали объезд места ДТП, частично перекрыли проезжую часть.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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