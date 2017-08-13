Под Краснодаром в массовом ДТП погибли два человека

Авария произошла 12 августа около 21:00 на трассе Краснодар — Новороссийск в районе поселка Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По предварительным данным, столкнулись три автомобиля: две иномарки и ВАЗ-21099. В результате аварии водители иномарок — 39-летний житель Краснодарского края и 34-летний житель Саратовской области — получили серьезные травмы, от которых скончались в больнице поселка Энем.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, следственное подразделением отдела МВД России по Тахтамукайскому району по факту аварии проводит проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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