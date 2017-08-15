Под Краснодаром в подвале двухэтажного дома взорвались газовые баллоны

Инцидент произошел 15 августа в поселке Новознаменском, есть пострадавшие.

В 10:40 поступило сообщение о том, что на улице Приветной в двухэтажном частном жилом доме в подвале произошел взрыв газовых баллонов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

На место выехала оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализовали в 11:19 на площади 20 кв. м, открытое горение ликвидировали в 11:31.

К тушению привлечено 37 человек и десять единиц техники, от МЧС России — семь человек и две единицы техники.

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