Под Краснодаром военные провели учения по обнаружению минных полей

Тактико-специальные учения проходят на полигоне Молькино.

Военнослужащие отрабатывают новейшие способы ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования различных участков местности. Саперы учатся обнаруживать установленные условным противником противотанковые и противопехотные мины с использованием новейшей техники.

Во время учений подразделения выполнили задачи по минированию участка местности. Затем они учились обнаруживать установленные взрывчатки. На условно заминированном участке саперы отрабатывали проделывание проходов для пропуска личного состава и техники.

Военные применяют общевойсковой комплект разминирования «Сокол» и переносной индукционный миноискатель, которые стоят на вооружении саперного подразделения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Вернуться на ленту

Источник