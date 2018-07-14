Под Краснодаром за Яблоновским мостом в ДТП попала маршрутка

Авария произошла рано утром 14 июля.

Фотографии с места ДТП опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что авария произошла сразу за Яблоновским мостом на территории Адыгеи. На дороге лежит перевернувшаяся на бок легковушка, так же сильные механические повреждения получил маршрутный микроавтобус №95 «Юбилейный — автовокзал Южный».

По данным очевидцев, есть погибший. В перевернувшейся легковушке зажало человека, его деблокируют спасатели МЧС.

Движение на мосту затруднено, на месте работают сотрудники полиции, ГИБДД.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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