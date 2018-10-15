Под Краснодаром женщина попала под электричку, но осталась жива

Несчастный случай произошел 15 октября в Энеме, на посадочной платформе «Керамзитовый завод» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

В 18:55 в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от машиниста электропоезда Адлер — Краснодар о травмировании женщины.

Машинист рассказал, что увидел, как женщина приближается к железнодорожному полотну. Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но локомотив задел женщину боковой частью, от удара ее отбросило в сторону, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас 43-летнюю местную жительницу госпитализировали в муниципальную районную больницу поселка Энем, жизни ее ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.

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