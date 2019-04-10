Под Майкопом черные копатели разграбили могильники VI-VII веков н.э.

Прокуратура Майкопского района возбудила уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия.

Прокуратура совместно с УФСБ России по Республике Адыгея проверила соблюдение лесного и природоохранного законодательства.

Установили, что на территории Каменномостского участкового лесничества неизвестные незаконно изъяли археологические предметы из мест их залегания.

Похищенные археологические предметы относятся к периоду VI-VII веков н.э. и являются исторической ценностью. Возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.