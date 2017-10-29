Под Новороссийском иномарка влетала в грузовик, один человек погиб

ДТП произошло 29 октября в районе станицы Нижнебаканской.
Фото и видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы. По их словам, водитель Mazda на высокой скорости входил в поворот, на мокрой дороге машину занесло и несколько раз развернуло. Затем иномарка влетела в стоящий зерновоз.
От удара машину сильно деформировало. Один человек, ехавший в иномарке, погиб. По словам очевидцев, еще один госпитализирован.
На место прибыли спасатели, скорая помощь и сотрудники ДПС. Спасатели при помощи специструмента достали тело погибшего из разбитой машины.
Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
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