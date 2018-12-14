Под Новороссийском легковушка протаранила припаркованный мусоровоз

Авария произошла 14 декабря около 6:00 в районе села Глебовка недалеко от СОТ «Фазан».

Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, водитель легковушки не заметил припаркованный на обочине мусоровоз КамАЗ. На кадрах видно, что в результате ДТП иномарка получила серьезные механические повреждения — у нее полностью разбит моторный отсек.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, есть пострадавшие, на место прибыла реанимация.

Информация об аварии уточняется.

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