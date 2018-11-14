Под Новороссийском местные жители нашли восемь снарядов времен войны

14 ноября в 10:16

Об этом они сообщили в краевое погрануправление ФСБ России.

В район Вербовой щели в село Абрау выдвинулась межведомственная группа. На месте обнаружили восемь артиллерийских снарядов калибра 75 мм, вес каждого — 6 кг. Район оцепили. Взрывник обезвредил и изъял боеприпасы.

Снаряды доставили на полигон «Раевский» и уничтожили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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