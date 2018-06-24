Под Новороссийском на дорогу сошел селевой поток

В результате сильных осадков, которые прошли ночью 24 июня, пострадали село Широкая Балка и поселок Мысхако.

Селевой поток сошел на участок автомобильной дороги в урочище Широкая Балка. Сейчас в поселке идет уборка территории. В процессе задействованы восемь единиц техники. В данный момент работы по расчистке дороги, на которую сошел селевой поток, завершены.

В Мысхако вода зашла в дворовые территории 12 домов. Идет зачистка улицы Приозерной. От камней мусора и веток очищены ливневки на улицах Шоссейной и Парковой. Камни убраны с улиц Ленина и Школьной. Всего в работах задействовано четыре единицы техники и 25 человек личного состава.

По информации оперативного штаба Новороссийска, жалобы от населения готовы принять по телефону службы «112». Сообщить о засоре ливневки, упавшем дереве и других нарушениях можно круглосуточно по телефону 8 (8617) 63-70-76.

Весь личный состав администрации Новороссийского внутригородского района находится в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, вероятность сильных осадков пока сохраняется, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в ночь на 24 июня выпала месячная норма осадков. На расчистку города после ливня мобилизовали все службы ЖКХ.

В Краснодарском крае 23 и 24 июня ожидаются дожди с градом.

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