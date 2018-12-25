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Несчастный случай произошел 24 декабря в селе Гайдук на улице Труда.

На строительной площадке сейчас демонтируют заброшенное здание девятиэтажки. При демонтаже произошел обрыв троса, которым была закреплена бетонная плита. Она упала на 50-летнего рабочего.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщил следователь по особо важным делам Следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по краю Александр Холоша, сейчас по данному факту проводится проверка, пишет «Наша газета Новороссийск».

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