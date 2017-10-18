Под Новороссийском отменили карантин по филлоксере винограда

В Россельхознадзоре отмечают, что в течение последних трех лет карантинного вредителя не выявляли.

Карантинные фитосанитарные зоны по филлоксере винограда были установлены на территории агрофирмы «Раевская» на площади 271,31 га и на предприятии «Раевское» площади 11,5 га под Новороссийском. Теперь в этих хозяйствах карантинный режим отменили, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Виноградная филлоксера — карантинный вредитель. Средняя длина насекомого — около 1 мм. Вредитель появляется на корнях растения. В конце XIX века филлоксера была завезена в Европу из Северной Америки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее карантин по филлоксере винограда отменили в двух хозяйствах Крымского района.

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