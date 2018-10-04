Под Новороссийском подозреваемый в краже мужчина прятался в палатке на Утрише

Задержать мужчину помог инспектор заповедника.

Сотрудники полиции и заповедника провели рейд для поиска преступника, который скрывался в лесу. В итоге задержали другого мужчину, подозреваемого в краже и организации преступного сообщества, который около года находился в международном розыске.

Участники рейда заглядывали в палатки и искали человека, подходящего под описания. В одной из них сидел мужчина.

«Увидев людей в форме, мужчина бросился бежать, хотя мы искали вовсе не его. Догнали, задержали, выяснили, что человек находится в розыске», — рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды заповедника Утриш Леонид Губин.

За помощь в проведении операции начальник полиции УМВД России по городу Новороссийску объявил инспектору Леониду Губину благодарность, сообщает пресс-служба Утриша.

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