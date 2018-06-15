Под Новороссийском построят сталепрокатный завод

Об этом рассказал мэр города Игорь Дяченко на встрече с журналистами.

Новый сталепрокатный завод построят в районе села Кирилловка. Власти планируют, что это будет высокотехнологичное предприятие с новейшим оборудованием. Завод даст городу 450 новых рабочих мест.

«Есть много предложений по развитию промышленного потенциала Новороссийска. Есть 30 инвестиционных проектов общей стоимостью в несколько миллиардов рублей. При их реализации мы получим мощный импульс развития производства и сотни новых рабочих мест», — цитирует Дяченко «ВК Пресс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник