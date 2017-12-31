Под Новороссийском проведут хоровод снеговиков

В Абрау-Дюрсо в новогодние праздники проведут развлекательные мероприятия.

На территории арт-парка 6 января стартуют рождественские гулянья. Запланирован хоровод снеговиков, будут работать сувенирные и кулинарные лавки, пройдут мастер-классы по приготовлению русских национальных блюд. Гостей праздника научат делать рождественские куклы. Желающие смогут принять участие в святочных играх и стать зрителями шоу снеговиков-барабанщиков.

Во время новогодних каникул проведут фестиваль шашлыка. Всем гостям предложат блюда на мангале от бренд-шефа «Абрау-Дюрсо» Сергея Альшевского. В программе — конные прогулки и чайные церемонии­. На ярмарке в центре Абрау-Дюрсо развернется конкурс на лучшие елки и новогодние игрушки ручной работы, сообщает РИА «Новости».

О том, какой отдых доступен зимой в Абрау-Дюрсо, читайте здесь.

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