Под Новороссийском стартовали совместные учения военных РФ и Беларуси

В ходе учений ВДВ России и Силы специальных операции Беларуси отработают ведения разведки различными способами.
Совместные учения разведчиков пройдут на военном полигоне под Новороссийском с 24 по 28 сентября.
В ходе учений военнослужащие двух стран отработают ведения разведки различными способами, в том числе скрытное передвижение в горно-лесистой местности днем и ночью. Военнослужащие совершат марш по труднодоступной незнакомой местности. Его протяженность составит 100 км.
В учениях участвуют более 300 военнослужащих, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и новейших средств радиоэлектронной борьбы, сообщает ТАСС.
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