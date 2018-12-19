Под Новороссийском столкнулись автобус и иномарка, женщина-водитель погибла

ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки произошло 19 декабря на автодороге Краснодар — Новороссийск.

Сообщение в дежурную часть поступило около 17:40. По предварительным данным, женщина 1983 года рождения за рулем автомобиля Daihatsu не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Иномарка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом Scania с 15 пассажирами в салоне, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте. В автобусе никто не пострадал. Пассажиров пересадили в другой автобус, они продолжили путь к месту назначения.

В полиции по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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