Под Новороссийском в ДТП с КамАЗом погибла девушка

Авария произошла 5 августа около 21:30 в станице Нижнебаканской.

Фотографии происшествия выложили в соцсети очевидцы. По их словам, молодой человек с девушкой на мотоцикле пересекал дорогу с нарушением правил дорожного движения. В этот момент по трассе двигался КамАЗ, который врезался в мотоцикл.

По предварительным данным, водитель двухколесного транспортного средства госпитализирован с травмами, пассажирка погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Обстоятельства аварии уточняются.

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