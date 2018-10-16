Под Новороссийском в ДТП с КамАЗом пострадали четыре человека, двое из них — дети

Авария произошла 15 октября около 21:30 на 12-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив, в районе Волчьих ворот.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди КамАЗа и врезался в него, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по городу Новороссийску.

«В результате аварии пострадали четыре человека: двое мужчин 32 и 21 года, 16-летняя девушка и 15-летний молодой человек. Всех с черепно-мозговыми травмами доставили в больницу. Госпитализировали в городскую больницу только одного мужчину. Водитель большегруза не пострадал», — рассказала главный врач скорой помощи Светлана Андреева.

Обстоятельства ДТП уточняются, пишет «Наша газета Новороссийск».

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