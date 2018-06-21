Под Новороссийском в лесу произошел пожар на площади 2,4 га

Информация о возгорании на территории новороссийского лесничества поступила 20 июня в 15:31.

Сотрудники МЧС, новороссийского лесничества и аварийно-спасательное формирование города прибыли на место и приступили к тушению пожара в 16:05. Тушению огня мешали сильные порывы ветра, а также загоревшиеся хвойные деревья. С 0,5 га площадь возгорания выросла до 2,4 га.

В 18:20 лесной пожар ликвидировали. В тушении принимали участие 20 человек и семь единиц техники, сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов.

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