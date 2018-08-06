Под Новороссийском в лобовом ДТП пострадали семь человек

Это произошло днем 6 августа недалеко от села Большие Хутора, в округе Абрау-Дюрсо.

Очевидцы выложили в социальные сети фотографии с места ДТП. По их словам, водитель легковушки не справился с управлением, и его автомобиль вылетел на встречную полосу, по которой в этот момент ехала машина с двумя женщинами и двумя детьми. Легковые автомобили столкнулись лоб в лоб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, МЧС и четыре бригады скорой помощи.

По предварительным данным, в аварии пострадали трое мужчин, две женщины и двое детей, всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По словам очевидцев, спровоцировавший ДТП водитель был пьян, пишет «Наша газета Новороссийск».

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