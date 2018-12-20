Под Новороссийском в море перевернулась резиновая лодка с людьми

Сообщение о том, что в море в районе поселка Мысхако опрокинулась лодка, поступило от оперативного дежурного ЕДДС 20 декабря.

На борту лодки находились три человека. На место выдвинулись два катера — портнадзора Новороссийска и городской службы спасения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели отбуксировали лодку к берегу. За медицинской помощью никто из находившихся на ней людей не обращался.

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