Под Новороссийском в октябре пройдет праздник молодого вина

Для его проведения в селе Федотовке подготовили 1,5 тыс. л напитка.

На площадке местного ресторана-винодельни 27 и 28 октября гостей будут ждать рестораторы Новороссийска, Анапы и Геленджика.

Праздник пройдет здесь во второй раз. В 2017-м мероприятие посетили более 2,5 тыс. жителей и гостей края.

Как и в прошлом году, организаторы будут угощать посетителей вином из бочек. Особенностью станет большой ассортимент белого, розового, красного вин.

Запланированы насыщенная музыкальная программа, игры и конкурсы, ярмарка винных закусок, арт-базар, укупорка молодого вина в бутылки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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