Под Новороссийском загорелись 2 га леса

По предварительным данным, огонь охватил более 2 га на склоне Маркотхского хребта. Пожарным пришлось подключать авиацию.

Вертолет и самолет-амфибия Бе-200 пытаются остановить распространение пламени. Очаги проливают и с земли. Обходить сгоревшую территорию будут до тех пор, пока не останется ни одного тлеющего участка.

Что стало причиной пожара в Новороссийске, пока неизвестно. Однако у спасателей МЧС есть две версии: огонь в лесу развели туристы и не потушили перед уходом, либо загорелся мусор. Возможно, луч солнца попал на стеклянную бутылку и началось возгорание.

Спасатели просят жителей и гостей края не разводить костры на природе, тем более, что сейчас в регионе объявлен высший уровень пожароопасности.

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