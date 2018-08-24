Под Новороссийском загорелись 300 кв. м сухой травы

Возгорание произошло 24 августа в Шесхарисском участковом лесничестве.

Сообщение о лесном пожаре поступило в МЧС от оперативного дежурного краевого лесопожарного центра в 15:50, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

К этому времени пожар был ликвидирован собственными силами лесничества. В тушении возгорания приняли участие пять человек и одна единица техники. Подразделения МЧС России не привлекались.

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