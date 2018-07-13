Под Новороссийском загорелся автобус анапского детского лагеря

Это произошло 13 июля около 15:00 на перевале «Волчьи ворота».

Видео и фотографии с места происшествия выложили в сеть очевидцы.

На кадрах видно, что в автобусе детского лагеря «Жемчужина России», двигавшемся по трассе Новороссийск — Керчь, загорелся моторный отсек. Пассажиров в момент возгорания в салоне не было.

Автобус потушил прибывший пожарный расчет. Половина корпуса полностью выгорела.

Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших сведений нет.

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