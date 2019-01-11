Подразделения ПВО Южного военного округа провели тренировку по отражению удара средств воздушного нападения.

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш и отработали действия по обнаружению и сопровождению целей, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения. Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отработали задачи по прикрытию пусковых установок С-400 от воздушного и ракетного ударов.

Боевые расчеты комплексов С-400 выполнили задачи по смене стартовых позиций.

Участие в учениях приняли около 100 военнослужащих, задействовали более 30 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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