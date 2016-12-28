Под Новороссийском археологи нашли самое древнее в России зерно

В Англии установили возраст зерна, найденного под Новороссийском. По предварительным оценкам, оно оказалось самым древним в России.

Заведующий отделом археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Александр Шишлов рассказал интернет-порталу «Кубань 24», что раскопки проходили в 2007-2008 годах. В районе станицы Натухаевской археологи исследовали поселение эпохи ранней бронзы, оно относится к середине IV века до н.э. На его территории обнаружили непотревоженный культурный слой с хозяйственными ямами. Предполагалось, что в более ранний период эти ямы использовали для хранения зерна.

«Чтобы точно установить возраст находки, остатки злаковых отправили на экспертизу в Институт археологии РАН. Специалисты заявили о необходимости провести радиоуглеродный анализ», — пояснил Шишлов.

В России такие исследования по маленькому количеству материалов не проводят, поэтому было принято решение отправить пробы в Англию. Летом 2016 года был установлен предварительный возраст находок — около 5,5 тыс. лет. Это самое древнее возделанное зерно, найденное в России.

«Находка доказывет гипотезу о том, что жители этого поселения занимались земледелием», — отметил Шишлов.

Он подчеркнул, что результаты исследований носят предварительный характер. Для того, чтобы заключение получило официальный статус, ученые должны подготовить статью с подробностями проведенной экспертизы. Предполагается, что официальное заключение появится в 2017 году.

Источник