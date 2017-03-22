Под Новороссийском озеро Абрау вышло из берегов

Под Новороссийском в марте уровень воды в озере Абрау поднялся на 70 см.

Это произошло в связи с сильными дождями.

Официальный представитель компании «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева сообщила, что склады винного завода, расположенного на берегу водоема, не пострадали.

«Причиной резкого подъема уровня озера стали осадки, которые идут на Черноморском побережье последние три-четыре дня. Вода поднялась на 70 см — такое бывает раз в пять лет. До складов она не дошла. Однако на всякий случай воду начали откачивать», — пояснила она.

По словам Домостроевой, если не принять меры, при дальнейшем увеличении уровня вода может затопить парк и дойти до винного завода.

«На берегу озера ранее был разбит парк, а набережную немного отодвинули, как раз для того, чтобы не допускать наводнений», — сказала она.

Представитель компании добавила, что осадки прекратились, уровень озера и соседних небольших водоемов спадает, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске в ночь на 20 марта, по данным метеорологов, выпала половина месячной нормы осадков. В городе зафиксировали град.

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