Под Новороссийском столкнулись хлебовоз и КамАЗ

Под Новороссийском утром 29 марта столкнулись хлебовоз и КамАЗ. Произошло ДТП на трассе Краснодар — Верхнебаканская.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки ВИС выехал на встречную полосу и врезался в прицеп большегруза. От удара машину предполагаемого нарушителя перевернуло. Водителю понадобилась помощь медиков.

Сейчас мужчина находится в реанимации с многочисленными травмами и переломами. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 28 марта в ДТП пострадала 20-летняя мотоциклистка.

Источник