Под председательством Мирзиёева началось совещание видеоселекторов по развитию туризма страны

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание видеоселекторов по опережающему развитию туристического потенциала нашей страны. В 2022 году количество иностранных туристов, посетивших нашу страну, увеличилось в три раза по сравнению с 2021 годом (5,2 млн, экспорт отрасли – 1,6 млрд долларов).

В рамках программ внутреннего туризма организовано 11,5 млн поездок, из них 1,5 млн для нуждающихся, молодежи и пожилых людей.

Создание нового туристического центра в Самарканде позволило привлечь дополнительно 2 млн туристов.

В этом году ведется большая подготовка к проведению Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в нашей стране.

Кроме того, факт получения Самаркандом статуса Всемирной Столица туризма в 2023 году – это высокий уровень работы в этом плане, один из результатов.