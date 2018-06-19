Под Саратовом в ДТП попала семья из Краснодарского края

В результате аварии 19 июня госпитализировали четверых взрослых и девятилетнего мальчика.

ДТП произошло в 12:00 в Саратовском районе, при повороте на село Сторожевка. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan с госномерами Краснодарского края не пропустил «Ладу гранту», имевшую преимущество.

Отечественная машина врезалась в кубанскую иномарку со стороны водителя. В аварии пострадали 9-летний мальчик, его мать, отец и бабушка из Renault , а также пассажирка «Лады». Все они были доставлены в больницу.

На месте ДТП работали три бригады скорой помощи, специалисты центра медицины катастроф и автоинспекторы, сообщает агентство «Регион 64».

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