Под Сочи определили предположительное место падения Ту-154

В Министерстве обороны РФ 25 декабря сообщили, что определено предположительное место падения самолета Ту-154, который потерпел крушение под Сочи.

По данным ведомства, в этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора.

Ожидается, что в аэропорт Адлер прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами «Тайгер» и «Фалькон».

В район авиакатастрофы направляются два глубоководных аппарата Русского географического общества. Они оснащены манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы в ночных условиях.

В Минобороны отмечают, что операция в районе падения самолета проводится безостановочно. Она будет продолжаться круглосуточно. На кораблях и на берегу развернуты осветительные прожекторы большой мощности.

Сотрудники Южного военного округа осматривают береговую линию и ищут предметы, связанные с крушением самолета.

В район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения. Это корабли, водолазы и авиационная техника. В часовой готовности к вылету находятся десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ.

В Сочи доставили беспилотный комплекс «Орлан-10». Он должен провести воздушный мониторинг над морем.

Водолазная группировка уже увеличена до 109 человек. Прибывшие ранее 80 водолазов распределены по кораблям и приступили к спускам под воду. Они ищут фюзеляж и крупные обломки корпуса самолета в предполагаемом районе крушения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших.

В акватории Черного моря на месте крушения самолета Ту-154 поисково-спасательной операцией руководит министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ней задействовано свыше 3 тыс. человек. Из них 200 человек личного состава «Кубань-СПАС».

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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