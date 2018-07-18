Под Сочи открылся волонтерский лагерь «Тропой леопарда»

Вторая смена экологического проекта «Экодемия» стартовала 17 июля на кордоне Гузерипль в Кавказском биосферном заповеднике.

Лагерь «Тропой леопарда» собрал волонтеров старше 21 года из десяти регионов России, включая Краснодарский край и Адыгею. По проекту в заповеднике добровольцы обустроят двухкилометровую тропу, посвященную переднеазиатскому леопарду. На ней будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы, элементы, показывающие жизнь дикой кошки в природе.

«За первый день волонтеры выполнили разметку и маркировку будущей тропы, расчистку от валежника и завалов, киркование крутых и траверсных участков. Далее предстоит укладка отбоин, оборудование ступеней и инфраструктурные работы», — сообщила заместитель директора заповедника по развитию Ирина Пешнова.

Для участников проекта будут организованы обучающие лекции и тренинги о правилах пожарной безопасности в заповеднике, основах экологического просвещения, об оказании первой доврачебной помощи в условиях горных походов. Проведут экскурсии в Музей природы заповедника, вольерный комплекс, запланировано посещение веревочного парка. Также добровольцы примут участие в трехдневном походе по одному из самых популярных туристических маршрутов — на Фишт-Оштеновский массив с остановкой на приюте «Фишт», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

В России 5 декабря 2017 года впервые отметили День добровольца. Всего в РФ насчитывается около 7 млн волонтеров. Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Проект «Экодемия» разработало Минприроды России. Он приурочен к Году добровольца.

В Сочи 7 июля завершилась первая смена волонтерского лагеря «Экодемия». Ее участники помогали благоустраивать туристические тропы Кавказского биосферного заповедника.

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