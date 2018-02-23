Под Темрюком мужчина угнал машину, чтобы покататься по району

В отношении 65-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

В дежурную часть полиции обратился житель Темрюкского района. Он рассказал, что оставил открытый автомобиль с ключом в замке зажигания на улице возле своего дома. Через некоторое время машины на месте парковки не оказалось.

Полицейские нашли автомобиль на обочине дороги в соседнем населенном пункте. Во время розыска по подозрению в совершении угона задержали местного жителя.

В отделе полиции сосед потерпевшего пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице открытый автомобиль и решил прокатиться по району. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части. После этого он оставил машину на обочине дороги и скрылся. Автомобиль вернули владельцу.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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