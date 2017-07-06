Под Темрюком прошел второй этап чемпионата края по акватлону

Соревнования состоялись в акватории поселка Волна.

Акватлон — это одна из разновидностей триатлона. Более 120 начинающих и опытных спортсменов из Краснодара, Новороссийска, Ейского и Белореченского районов прошли несколько испытаний — бег 2,5 км, затем плавание 1 км. Завершилось все снова беговой дистанцией на 2,5 км.

В этом универсальном виде спорта общую победу одержали белореченские спортсмены. На их счету шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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