Под Туапсе иномарка влетела в фуру, у легковушки оторвало крышу

Авария произошла утром 23 октября в селе Дедеркой Туапсинского района.
Фото и видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. По их словам, автомобиль BMW на большой скорости влетел в лоб большегрузу. Крышу иномарки сорвало от столкновения.
По словам очевидцев, водителя иномарки зажало в салоне автомобиля. Извлекать его оттуда пришлось с помощью специнструмента. Мужчину с травмами госпитализировали. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи и спасатели.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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