Под Туапсе после ДТП водителя большегруза зажало в кабине

Авария произошла 26 сентября в 14:10 на 125-м километре трассы Майкоп — Туапсе, в селе Кирпичном.

По предварительным данным, 33-летний водитель большегруза MAN не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в едущий навстречу грузовик той же марки под управлением 37-летнего мужчины.

«В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

По словам очевидцев, которые выложили в соцсети видео с места аварии, в кабине одного из большегрузов зажало водителя. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать кабину с помощью специальных инструментов

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