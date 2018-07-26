Под Усть-Лабинском иномарка врезалась в рефрижератор

ДТП произошло 26 июля в 12:20 на 62-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Daewoo выехал на полосу встречного движения, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком-рефрижератором Isuzu. От удара грузовик скатился в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП травмы получил водитель легковой машины.

Обстоятельства аварии уточняются.

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