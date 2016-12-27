Под Усть-Лабинском в ДТП на встречке погибли четыре человека

В Усть-Лабинском районе 26 декабря в аварии погибли четыре человека.

Авария произошла около 17:30 на 268 километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин недалеко от станицы Ладожской. По предварительным данным, 55-летний местный житель за рулем Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с ВАЗ-2114, за рулем которого был 25-летинй житель Тбилисского района.

В аварии погибли четыре человека: оба водителя и два пассажира, находившиеся в автомобилях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции по факту ДТП проводят проверку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Между Усть-Лабинском и страницей Ладожской, есть жертвы. 🚧🚧🚧 ❗️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧

Видео опубликовано Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Дек 26 2016 в 10:09 PST

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