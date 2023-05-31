Подаются документы для регистрации кандидатов в президенты

Сегодня, 31 мая, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» и Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана представили в Центральную избирательную комиссию кандидатуры, выдвинутые этими партиями на пост Президента Республики Узбекистана подали заявку на регистрацию и представили документы, предусмотренные законодательством.

В частности, решение высшего органа политической партии о выдвижении кандидата в Президенты Республики Узбекистан, протокол собрания, факт выдвижения кандидатом в Президенты Республики Узбекистан Узбекистан согласен с тем, что его кандидатура будет поставлена ​​на голосование. и были представлены подписные листы в поддержку кандидата в Президенты Республики Узбекистан.