Поддержка Украины в интересах Польши — Анджей Дуда

По словам президента Польши, в интересы Варшавы входит необходимость отражения российской агрессии. «Именно поэтому мы принимаем решения о военной помощи. Кроме того, «необычные жесты» и добрососедские намерения Польши в отношении Украины повысили авторитет страны на международной арене», — добавил Дуда.

Польша — одна из них. из основных поставщиков вооружений в Украину, и страна одной из первых начала массово снабжать Киев танками для отражения российских атак. Кроме того, более 6 миллионов украинских беженцев прибыли в Польшу после начала российского вторжения в Украину.