Подлодка ЧФ «Великий Новгород» нанесла удар по объектам ИГИЛ

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

«Из восточной части акватории Средиземного моря 31 октября подводная лодка «Великий Новгород», из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении Минобороны.

В результате три крылатые ракеты уничтожили пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль, сообщает РИА «Новости».

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