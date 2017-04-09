Подлодка «Краснодар» отработала пуск крылатой ракеты на Балтике

Дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» проекта 636.3 в апреле произвела пуск крылатой ракеты по надводной мишени в морском полигоне Балтийского флота.

По данным объективного контроля, морская цель была успешно поражена.

Планируется, что в ближайшее время субмарина отработает внутрикорабельные учения по различным видам подготовки: борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и комплекс упражнений боевой подготовки.

Экипаж «Краснодара» во взаимодействии с минно-тральными силами флота осуществит проводку за тралами, выполнит задачи самостоятельного форсирования минного заграждения и минные постановки, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до конца года после завершения подлодки «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород» перебазируются с Балтийского на Черноморский флот.

Подводные лодки проекта 636.3, также известные как «Варшавянки», вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ».

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