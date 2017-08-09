Подлодка «Краснодар» прибыла в распоряжение Черноморского флота

Торжественная встреча экипажа субмарины состоялась 9 августа на причале в Южной бухте Севастополя.

«Сегодняшнее прибытие «Краснодара» — четвертой подводной лодки в Севастополь — это не только прибытие новой лодки, но мы можем констатировать, что полностью соединение подводников на Черноморском флоте существует. Четыре подводные лодки находятся в Черном море, две — на Балтике, в ближайшее время начнут переход в родную гавань», — сказал журналистам командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Переход подлодки «Краснодар» в Севастополь длился четыре месяца. За это время подводники нанесли два удара по наземным объектам террористической группировки ИГ, запрещенной в РФ. Субмарина также отработала управление в составе разнородной тактической группы с двумя фрегатами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая подводная лодка «Краснодар» в мае начала переход с Балтийского флота на Черноморский. В апреле подлодка отработала пуск крылатой ракеты на Балтике.

Подводные лодки проекта 636.3, также известные как «Варшавянки», вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ». В составе российского флота находятся шесть подлодок проекта 636.3: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Великий Новгород», «Колпино» и «Краснодар». До конца года на Черноморский флот будут перебазированы еще две из них — «Колпино» и «Великий Новгород».

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